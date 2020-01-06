Про це повідомив в фейсбук міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. … Наші сили очікують рішення австралійської сторони”, — повідомив міністр.

Також він зазначив, що українські рятувальники можуть прибути на місце протягом 1-1,5 доби.

“Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку”, — додав Аваков.