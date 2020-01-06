Про це повідомив в фейсбук міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
“Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. … Наші сили очікують рішення австралійської сторони”, — повідомив міністр.
Також він зазначив, що українські рятувальники можуть прибути на місце протягом 1-1,5 доби.
“Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку”, — додав Аваков.
- Раніше повідомлялося, що в австралійських лісових пожежах могло загинути понад 480 мільйонів тварин. Зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.
- У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.
- За 48 годин для пожежних служб Австралії в Новому Південному Уельсі зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США). Ще 700 тисяч доларів для постраждалих було зібрано 20-річною моделлю, яка відправляла оголені фото всім, хто пожертвує благодійним фондам від $10.