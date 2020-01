Про це повідомляє ВВС.

У східній частині Австралії прогнозують високі температурні показники та сильні вітри на вихідних. З огляду на ці факти зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

З початку лісових пожеж, у вересні, в Австралії загинули 18 людей, а в штатах Вікторія і Новий Південний Уельс згоріли понад 1200 будинків. Ще 17 осіб залишаються зниклими безвісти після пожеж тільки на цьому тижні.

Через пожежі з цих штатів їдуть тисячі людей, оскільки деякі частини вже відрізані від материка. У ЗМІ зазначили, що це наймасштабніше переселення з регіонів.

У Новому Південному Уельсі введено надзвичайний стан через лісові пожежі. У п’ятницю він почне діяти з 8 ранку і триватиме сім днів. За допомогою надзвичайного стану місцева влада зможе проводити примусову евакуацію місцевого населення, перекривати дороги, перешкоджати мародерству.

Уряд штату попередив, що умови, ймовірно, будуть “принаймні такими ж поганими”, як напередодні Нового року, коли було зруйновано сотні будинків.

Раніше співробітники пожежної охорони сказали відпочиваючим терміново покинути ділянку протяжністю 260 км від узбережжя Нового Південного Уельсу до суботи.

Міністр транспорту штату Новий Південний Уельс Ендрю Констанс закликав людей їхати повільно серед густого диму.

