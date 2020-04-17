Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що за останню добу нових три вогнища пожежі були зафіксовані в Житомирській області.
“Жоден з цих осередків не несе загрози ні об’єкту “Укриття”, ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити”, – розповів голова ДСНС Микола Чечоткін .
Водночас повідомляється, що радіаційний фон в Київській області і безпосередньо в Києві знаходиться в межах допустимої норми.
“Все, що в Києві відбувається, – це не з Чорнобильської зони. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть в нашу сторону і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва”, – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- Напередодні повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо). Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зараз спостерігається задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає.