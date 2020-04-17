У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що лісові пожежі в Чорнобильській зоні не несуть загрози для об'єкта "Укриття".

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що за останню добу нових три вогнища пожежі були зафіксовані в Житомирській області.

“Жоден з цих осередків не несе загрози ні об’єкту “Укриття”, ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити”, – розповів голова ДСНС Микола Чечоткін .

Водночас повідомляється, що радіаційний фон в Київській області і безпосередньо в Києві знаходиться в межах допустимої норми.

“Все, що в Києві відбувається, – це не з Чорнобильської зони. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть в нашу сторону і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва”, – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.