Про це повідомили в Офісі Президента.

Під час сьогоднішнього засідання Президента України Володимира Зеленського з членами уряду та представниками правоохоронних органів було заслухано звіт влади Житомирської області щодо збитків, завданих місцевим жителям у зв’язку з лісовими пожежами.

Президентові доповіли, що, за попередніми даними, в результаті надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми, жертв серед населення немає.

Повідомляється, що Кабінет Міністрів розгляне питання щодо виплати компенсації вже на поточному тижні.

“Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно – і допомогти”, — наголосив Зеленський.