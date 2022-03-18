Протягом доби з 17 по 18 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжують  виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Зокрема, вони здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Фото: ДСНС України

Наразі триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова. В результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. Зараз на місці, де вирує на ринку “Барабашово” пожежа, працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 осіб особового складу ДСНС.

Фото: ДСНС України

Через горіння павільйонів частково пошкоджено 2 житлових будинки. Рятувальники докладають усіх зусиль, аби не дати вогню перекинутися на сусідні будинки. Уже врятовано понад 10 будинків.

Фото: ДСНС України

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл. Через це численні осколкові поранення отримали 2 рятувальників. Один з рятувальників від отриманих травм загинув.