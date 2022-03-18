На харківському ринку "Барабашово" – найбільшому в Європі – відучора вирує пожежа, яку спровокували обстріли окупантів. Доки пожежники працюють над її гасінням, росіяни їх обстрілюють – один рятувальник отримав несумісні з життям осколкові поранення.

Протягом доби з 17 по 18 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжують виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Зокрема, вони здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Наразі триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова. В результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. Зараз на місці, де вирує на ринку “Барабашово” пожежа, працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 осіб особового складу ДСНС. Через горіння павільйонів частково пошкоджено 2 житлових будинки. Рятувальники докладають усіх зусиль, аби не дати вогню перекинутися на сусідні будинки. Уже врятовано понад 10 будинків.

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл. Через це численні осколкові поранення отримали 2 рятувальників. Один з рятувальників від отриманих травм загинув.