Про це повідомили РБК у пресслужбі регіонального уряду.

“Двоє осіб  перебувають у Скопинській лікарні, зокрема жінка у тяжкому стані, і троє перебувають в Рязькому районі”, – зазначили у пресслужбі.

За даними Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій області, із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб. Їх розмістили на базі навчальних закладів та лікарень.

На місці події працює понад 430 людей особового складу, 57 одиниць техніки та пожежний потяг.

Раніше повідомлялося, що у Рязанській області Російської Федерації сталася пожежа на території військової частини, внаслідок якої почалися вибухи.

  • У Луганській області 5 жовтня між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.