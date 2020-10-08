Унаслідок пожежі та вибухів на території колишньої військової частини в Рязанській області ушпиталено п'ятьох осіб.

Про це повідомили РБК у пресслужбі регіонального уряду.

“Двоє осіб перебувають у Скопинській лікарні, зокрема жінка у тяжкому стані, і троє перебувають в Рязькому районі”, – зазначили у пресслужбі.

За даними Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій області, із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб. Їх розмістили на базі навчальних закладів та лікарень.

Рязанская область. Взрывы на артиллерийских складах в Шелемишево. 07.10.2020. pic.twitter.com/UavzVzofJn — Хуёвый Москаль (@bad_moskal) October 7, 2020

Задымление и небольшое свечение на военном складе . Рязанская область pic.twitter.com/f0R1650rFE — Херовая Тверь (@premia69) October 7, 2020

На місці події працює понад 430 людей особового складу, 57 одиниць техніки та пожежний потяг.

Раніше повідомлялося, що у Рязанській області Російської Федерації сталася пожежа на території військової частини, внаслідок якої почалися вибухи.