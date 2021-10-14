Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Будинок розташований у спальному районі Яньчен міста Гаосюн. Пожежники отримали повідомлення про лихо в ніч на 14 жовтня. Коли вони приїхали на місце — вогонь вже знищив кілька поверхів будівлі.

За словами очільника пожежної охорони міста Лі Чін-сю, кількість загиблих може збільшитися, оскільки шукати тих, хто вцілів після пожежі, рятувальники почали лише в другій половині дня. Жителі 7 – 11 поверхів не мали змоги вийти з будинку, коли розпочалася пожежа.

Що стало причиною пожежі — поки не відомо. До того, як у сусідньому будинку помітили вогонь, там пролунав вибух.

Загалом вогонь палав протягом чотирьох годин, з 3 до 7 ранку.

At least 46 people died in a building #fire in #Taiwan. So sad.😔🙏🏼pic.twitter.com/K0LxywPh3D — Auron (@auron83591234) October 14, 2021

Death toll in the fire that engulfed a 13-story building in southern Taiwan overnight has risen to 46 people, authorities said. Firefighters successfully extinguished the blaze after about four hours and are still investigating the cause. pic.twitter.com/R225SJckBO — DW News (@dwnews) October 14, 2021

Dozens killed in building fire in China's Taiwan pic.twitter.com/fWR7H28VoI — Pitbull (@Willian87420216) October 14, 2021

Цій будівлі приблизно 40 років. На нижніх поверхах розташовано магазини (з першого по шостий), а на верхніх (сьомий та вище) живуть люди. Більшість населення будівлі – люди похилого віку з обмеженими функціональними можливостями.

Президентка Тайваню Цай Інь-вень висловила співчуття жертвам пожежі та пообіцяла, що рятівники зроблять максимум, аби знайти та дістати тих, хто досі в будинку. Також, за її словами, жителів будинку переселять у тимчасове житло та нададуть їм всю необхідну допомогу.

Проведенню рятувальних робіт заважали складені на перших поверхах купи сміття, вони ж і були найбільш легкозаймистими. Пожежники закликали громадськість не збирати сміття й непотріб на нижніх поверхах, на сходах і навколо будинків.