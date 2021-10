Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Будинок розташований у спальному районі Яньчен міста Гаосюн. Пожежники отримали повідомлення про лихо в ніч на 14 жовтня. Коли вони приїхали на місце — вогонь вже знищив кілька поверхів будівлі.

За словами очільника пожежної охорони міста Лі Чін-сю, кількість загиблих може збільшитися, оскільки шукати тих, хто вцілів після пожежі, рятувальники почали лише в другій половині дня. Жителі 7 – 11 поверхів не мали змоги вийти з будинку, коли розпочалася пожежа.

Що стало причиною пожежі — поки не відомо. До того, як у сусідньому будинку помітили вогонь, там пролунав вибух.

Загалом вогонь палав протягом чотирьох годин, з 3 до 7 ранку.

