Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Будинок розташований у спальному районі Яньчен міста Гаосюн. Пожежники отримали повідомлення про лихо в ніч на 14 жовтня. Коли вони приїхали на місце — вогонь вже знищив кілька поверхів будівлі.
За словами очільника пожежної охорони міста Лі Чін-сю, кількість загиблих може збільшитися, оскільки шукати тих, хто вцілів після пожежі, рятувальники почали лише в другій половині дня. Жителі 7 – 11 поверхів не мали змоги вийти з будинку, коли розпочалася пожежа.
Що стало причиною пожежі — поки не відомо. До того, як у сусідньому будинку помітили вогонь, там пролунав вибух.
Загалом вогонь палав протягом чотирьох годин, з 3 до 7 ранку.
At least 46 people died in a building #fire in #Taiwan. So sad.😔🙏🏼pic.twitter.com/K0LxywPh3D
— Auron (@auron83591234) October 14, 2021
Death toll in the fire that engulfed a 13-story building in southern Taiwan overnight has risen to 46 people, authorities said.
Firefighters successfully extinguished the blaze after about four hours and are still investigating the cause. pic.twitter.com/R225SJckBO
— DW News (@dwnews) October 14, 2021
Dozens killed in building fire in China's Taiwan pic.twitter.com/fWR7H28VoI
— Pitbull (@Willian87420216) October 14, 2021
Цій будівлі приблизно 40 років. На нижніх поверхах розташовано магазини (з першого по шостий), а на верхніх (сьомий та вище) живуть люди. Більшість населення будівлі – люди похилого віку з обмеженими функціональними можливостями.
Президентка Тайваню Цай Інь-вень висловила співчуття жертвам пожежі та пообіцяла, що рятівники зроблять максимум, аби знайти та дістати тих, хто досі в будинку. Також, за її словами, жителів будинку переселять у тимчасове житло та нададуть їм всю необхідну допомогу.
Проведенню рятувальних робіт заважали складені на перших поверхах купи сміття, вони ж і були найбільш легкозаймистими. Пожежники закликали громадськість не збирати сміття й непотріб на нижніх поверхах, на сходах і навколо будинків.
- Нагадаємо, у вересні 30-річну американку Александру Суверневу звинуватили в умисному розпалюванні лісової пожежі в Каліфорнії, яка знищила майже ціле село. Жінка пояснила, що хотіла підігріти ведмежу сечу.
- Також 2 жовтня у лікарні румунського міста Констанца, де лікують хворих на коронавірус, спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше сім осіб.
- Раніше у Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульній лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 осіб.