У суботу, 27 лютого, у міській клінічній лікарні Чернівців сталося загоряння, в результаті якого один чоловік загинув, ще один – отримав опіки тіла. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Чернівецької області.

В рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин виникнення пожежі.

Зокрема, слідчі встановили, що в результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімації.

“За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Призначено ряд експертиз з метою з’ясування обставин пожежі та смерті пацієнта. Триває слідство.