Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Чернівецької області.
В рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин виникнення пожежі.
Зокрема, слідчі встановили, що в результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімації.
“За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.
Призначено ряд експертиз з метою з’ясування обставин пожежі та смерті пацієнта. Триває слідство.
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