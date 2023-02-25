Сьогодні вдень, 25 лютого, сталася пожежа на території підприємства у Подільському районі столиці. Для боротьби з пожежею були залучені 90 рятувальників та спеціальний робот.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, пожежа в Подільському районі локалізована. Станом на 17:15 рятувальники продовжували роботи з гасіння.

Втім, вже о 17:55 Кличко повідомив, що займання в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували.

Потерпілих внаслідок пожежі немає.

Зауважимо, що окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили робота пожежогасіння Головного управління ДСНС України у Києві, що значно полегшило роботу вогнеборців.

Робот був залучений до гасіння пожежі, яка сталася у складському приміщенні на території одного зі столичних підприємств. 📹: Віталій Кличко pic.twitter.com/tD0xBTjrpC — Букви (@Bykvu) February 25, 2023

ДОВІДКА. Нагадаємо, що у Подільському районі Києва зайнялося складське приміщення на території одного з підприємств.

Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоби локалізувати пожежу.

Пізніше в КМДА повідомили, що через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Проте патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.