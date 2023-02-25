Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, пожежа в Подільському районі локалізована. Станом на 17:15 рятувальники продовжували роботи з гасіння.
Втім, вже о 17:55 Кличко повідомив, що займання в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували.
Потерпілих внаслідок пожежі немає.
Зауважимо, що окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили робота пожежогасіння Головного управління ДСНС України у Києві, що значно полегшило роботу вогнеборців.
Робот був залучений до гасіння пожежі, яка сталася у складському приміщенні на території одного зі столичних підприємств.
📹: Віталій Кличко pic.twitter.com/tD0xBTjrpC
— Букви (@Bykvu) February 25, 2023
ДОВІДКА. Нагадаємо, що у Подільському районі Києва зайнялося складське приміщення на території одного з підприємств.
Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоби локалізувати пожежу.
Пізніше в КМДА повідомили, що через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Проте патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.
- Ввечері 18 лютого стало відомо, що у Солом‘янському районі Києва зайнялося складське приміщення. На місце виїхали відповідні служби.
- 7 лютого у латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy.