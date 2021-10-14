У місті Гаосюн, що на півдні Тайваню, у багатоповерховій будівлі трапилася пожежа. Вона забрала життя у щонайменше 46 людей.

Про це повідомляє британське видання BBC.

14 жовтня в тайванському місті загорівся житловий та комерційний будинок. Пожежникам знадобилося понад чотири години, щоб загасити полум’я. Причина пожежі наразі невідома.

Унаслідок пожежі 79 осіб госпіталізовані, з них 14 – у важкому стані. У будинку 120 квартир, багато мешканців – люди похилого віку або люди з інвалідністю.

Свідки стверджують, що перед пожежею чули вибух, підозрюють, що причиною могло бути коротке замикання, бо останні кілька днів чули дивні звуки зі боку ліній електропередач.

Проведення рятувальних робіт заважали складені на перших поверхах купи сміття, вони ж і були найбільш легкозаймистими.

Пожежники закликали громадськість не збирати сміття й непотріб на нижніх поверхах, на сходах і навколо будинків.