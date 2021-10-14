Про це повідомляє британське видання BBC.
14 жовтня в тайванському місті загорівся житловий та комерційний будинок. Пожежникам знадобилося понад чотири години, щоб загасити полум’я. Причина пожежі наразі невідома.
Унаслідок пожежі 79 осіб госпіталізовані, з них 14 – у важкому стані. У будинку 120 квартир, багато мешканців – люди похилого віку або люди з інвалідністю.
Свідки стверджують, що перед пожежею чули вибух, підозрюють, що причиною могло бути коротке замикання, бо останні кілька днів чули дивні звуки зі боку ліній електропередач.
Проведення рятувальних робіт заважали складені на перших поверхах купи сміття, вони ж і були найбільш легкозаймистими.
Пожежники закликали громадськість не збирати сміття й непотріб на нижніх поверхах, на сходах і навколо будинків.
- Нагадаємо, у вересні 30-річну американку Александру Суверневу звинуватили в умисному розпалюванні лісової пожежі в Каліфорнії, яка знищила майже ціле село. Жінка пояснила, що хотіла підігріти ведмежу сечу.
- Також 2 жовтня у лікарні румунського міста Констанца, де лікують хворих на коронавірус, спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше сім осіб.
- Раніше у Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульній лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 осіб.