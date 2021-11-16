Про це повідомляють #Букви.
Пожежа в пансіонаті
Займання в будівлі на вулиці Русанівській сталося 16 листопада. Як зазначили в ДСНС, пожежу було ліквідовано, але працівників служби не викликали і не залучали.
Поліція сповістила, що на місці пожежі, яка, ймовірно, виникла через коротке замикання та загорання електропроводки, виявили 5 мертвих жінок віком від 75 до 89 років.
“Попередньо встановлено, що в одній з кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті”, — зазначили в главку.
На кадрах, розміщених у ЗМІ, можна побачити згорілу кімнату.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Адміністратора закладу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.
“В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває”, — йдеться в повідомленні.
Що це за заклад?
Поліція не називає точну адресу та назву закладу. На відео, розміщеному поліціянтами, можна побачити фасад цієї будівлі.
В мережі можна знайти інформацію про те, що заклад має назву “Пансіонат для людей похилого віку “Забота любимых”. Вартість проживання там — від 10 тисяч гривень на місяць. Місць в номері — до шести, загальна місткість — до 20 мешканців.
Працівники закладу пропонують харчування, цілодобовий догляд і медичний супровід.
Як зазначено на сайті “Забота любимых”, це мережа, яка крім Дніпра ще має пансіонати в Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Кременчуці, Рівному.
На сайті не зазначено точні адреси розташування закладів, тільки головного офісу в Києві. Також немає на сайті й інформації про вартість послуг — тільки номери телефонів для зв’язку.
Що кажуть в мерії?
Місцева влада каже, що заклад діяв нелегально.
“Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого не відомо”, – сказала начальниця управління соцзахисту департаменту соцполітики Дніпровської міськради Ірина Максименко в коментарі “Суспільному“.
Заступник міського голови Едуард Підлубний переконує, що заклад був приватним, та про його діяльність ніхто у місті та області не знав.
За його словами, мерія наразі шукає можливість переселення осіб, що були в пансіонаті і вижили, аби вони не залишалися там.
“Наразі фахівці наші сидять на телефонах, зідзвонюються з родичами цих людей. Ми робимо все, щоб їх забрали назад у сім’ю. Тих, хто не зможе сьогодні протягом доби, ми все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце”, — сказав він у коментарі місцевому ЗМІ “34“.
- Нагадаємо, 21 січня Харкові сталася пожежа у будинку, який було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному). Про те, що це за заклад, і чи діяв він законно — в матеріалі.
- Після пожежі правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Пізніше урядова комісія встановила причини смертельної пожежі.