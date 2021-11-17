Центральна окружна прокуратура Дніпра повідомила про підозру співробітникам приватного пансіонату для літніх людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

16 листопада 2021 року у приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпра через ймовірне замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років.

Старший адміністратор та санітарка пансіонату звинувачуються у порушенні вимог пожежної безпеки внаслідок чого загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років (частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України).

Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі підозрюваних затримали, а також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.

#Букви раніше повідомляли про пожежу, реакцію чиновників, а також сам заклад.