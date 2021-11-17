Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
16 листопада 2021 року у приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпра через ймовірне замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років.
Старший адміністратор та санітарка пансіонату звинувачуються у порушенні вимог пожежної безпеки внаслідок чого загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років (частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України).
Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Наразі підозрюваних затримали, а також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.
#Букви раніше повідомляли про пожежу, реакцію чиновників, а також сам заклад.
- Нагадаємо, 21 січня 2021 року у Харкові сталася пожежа у будинку, який було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному). Про те, що це за заклад, і чи діяв він законно — в матеріалі.
- Після пожежі правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Пізніше урядова комісія встановила причини смертельної пожежі.