Під час масштабної лісової пожежі на Харківщині було знищено 20 будинків. Понад 50 осіб евакуйовані. Ліквідація вогню триває.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, у середу, 2 вересня, на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району Харківської області (за 30 кілометрів від українсько-російського кордону) сталася пожежа.

В цей час президент Володимир Зеленський знаходиться на Харківщині з робочим візитом. Він, згідно з повідомленнями Офісу президента, провів термінову нараду з представниками ДСНС та силовиками щодо пожеж.

“Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом”, – сказав він під час виступу на представленні Стратегії розвитку регіону.

Зеленський доручив голові Харківської ОДА Олексію Кучеру після презентації вирушити до місця гасіння пожеж. Кучер проінформував, вирушив на місце

За його словами, внаслідок пожежі постраждали три населених пункти. Один з них знищено.

“На жаль, 1 населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується. Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом. Наша першочергова мета – не допустити поширення стихії”, — написав він. За даними ГУ ДСНС у Харківській області, площа пожежі протягом дня зросла до 500 га. Наразі відомо про одного постраждалого та два десятки зруйнованих пожежею будинків.

“Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Гороб’ївка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 20 житлових будинків та 1 чоловік звернувся до лікарні з попереднім діагнозом отруєння чадним газом”, — йдеться у повідомленні ДСНС.