Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що 27 лютого вдень у міській клінічній лікарні Чернівців стався спалах кисневої труби з подальшим загоранням.
Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту загинуло дві особи – друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого.
Головне управління Нацполіції Чернівецької області відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про пожежу в лікарні Чернівців, де лікували хворих на коронавірус.