Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що 27 лютого вдень у міській клінічній лікарні Чернівців стався спалах кисневої труби з подальшим загоранням.

Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту загинуло дві особи – друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого.

Головне управління Нацполіції Чернівецької області відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.