Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області через пожежу в психоневрологічному інтернаті Старобільська.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

“22 грудня у психоневрологічному інтернаті, що розташований в селі Бутківка Старобільського району, сталася пожежа”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії посадовців ДСНС призвели до загибелі чотирьох пацієнтів закладу.

“Слідство надасть оцінку діям посадових осіб ГУ ДСНС у Луганській області, які попередньо здійснювали нагляд та перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу”, – наголосили в ДБР.

Досудове розслідування ведеться за кваліфікацією “службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки“. У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.