Про це повідомила прес-служба ДБР.
“22 грудня у психоневрологічному інтернаті, що розташований в селі Бутківка Старобільського району, сталася пожежа”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії посадовців ДСНС призвели до загибелі чотирьох пацієнтів закладу.
“Слідство надасть оцінку діям посадових осіб ГУ ДСНС у Луганській області, які попередньо здійснювали нагляд та перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу”, – наголосили в ДБР.
Досудове розслідування ведеться за кваліфікацією “службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки“. У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
- 23 грудня ввечері в с. Бутківка сталося загоряння будівлі корпусу №1 Луганського обласного психоневрологічного диспансеру, де на лікуванні знаходилось 113 пацієнтів.