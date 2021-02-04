Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де напередодні в реанімаційному відділенні сталася пожежа.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“У ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою”, – йдеться в повідомленні.

Наразі слідство відпрацьовує ряд версій виникнення загорання – зокрема, використання медичного обладнання без відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, яке призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

Повідомляється, що особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України.