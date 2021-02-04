Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
“У ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою”, – йдеться в повідомленні.
Наразі слідство відпрацьовує ряд версій виникнення загорання – зокрема, використання медичного обладнання без відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, яке призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.
Повідомляється, що особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
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