Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
При цьому відзначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються.
Крім того, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнився погодними умовами й сильним вітром. Вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж. Ще на 30 дільницях працюють підрозділи рятувальників.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожежі становить понад 11 тисяч гектарів.
На даний час з метою документування злочинів працюють понад 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та потерпілих.
Що відомо про пожежі на Луганщині?
30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, спалахнула суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).
Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.
Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.
- Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.
- Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.
- У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.