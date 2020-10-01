Внаслідок пожеж на Луганщині загинуло 11 осіб. Ще 17 осіб ушпиталено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

При цьому відзначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються.

Крім того, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнився погодними умовами й сильним вітром. Вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж. Ще на 30 дільницях працюють підрозділи рятувальників.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожежі становить понад 11 тисяч гектарів.

На даний час з метою документування злочинів працюють понад 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та потерпілих.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, спалахнула суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.