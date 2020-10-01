Масштабні пожежі в Луганській області виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині. Через сильні пориви вітру окремі осередки загорання за кілька годин перетворилися на справжню вогняну стихію, що загалом охопила понад 85 гектарів”, – наголошується в повідомленні.

Рішенням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж залучено 450 військовослужбовців ЗСУ та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

Відзначається, що гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю понад 20 м/с.

Наразі вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотяне та Сєвєродонецьк.

З огляду на небезпеку, з кількох населених пунктів здійснено евакуацію місцевих жителів, до проведення якої приєдналися і військовослужбовці Об’єднаних сил.

Через сильний вітер вогонь дістався до будинків мирних жителів. За попередніми даними, пожежами пошкоджено 250 будинків цивільного населення.

Під загрозою поширення вогню залишаються населені пункти Оріхове-Донецьке, Капітанове, Гречишкине, Малинове, Піщане та Байдівка.

У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів також повідомили, що російські окупанти на Донбасі здійснили обстріл, в результаті чого виник осередок пожежі в лісовому масиві.