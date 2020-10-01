Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Вогонь за добу поширився майже на 10 тисяч гектарів.

Про це поінформували в пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, гасіння лісових пожеж триває в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах. Там у зв’язку з сильними поривами вітру сталося розповсюдження вогню.

“Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів“, – наголошується в повідомленні.

До гасіння пожеж залучено 1 тис. 229 осіб та 204 одиниці техніки (з ДСНС, Збройних сил, Держлісагентства, Національної поліції).

“Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб та госпіталізовано 10 осіб. За оперативними даними евакуйовано 120 осіб”, – сказано в повідомленні.

Збитки, кількість знищених та пошкоджених будівель і споруд уточнюються органами місцевої влади.

Роботи проводяться в цілодобовому режимі на 6 основних осередках лісових пожеж:

• Осередок №1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га (не допущено поширення вогню на ці населені пункти).

• Осередок № 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 20 га. Евакуація не проводилася.

• Осередок № 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район). У результаті сильного вітру (20 м/с) вогонь по лісових масивах поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га). Силами ДСНС на околиці Сєвєродонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії і лакофарбових виробів; пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тонн спирту). На хлораторній насосній станції загорання ліквідовано (там зберігається 280 кг хлору). Наразі поширення вогню в бік Сєвєродонецька немає.

• Осередок № 4 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район): вогнем пройдено 200 га лісу.

• Осередок № 5 біля с. Болотене (Станично-Луганський район): загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності.

• Осередок № 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район): сталася лісова пожежа на площі 300 га.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем у всіх шести осередках, становить близько 9,3 тис. гектарів.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції, через пожежі були евакуйовані жителі населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне.

В цілому було зафіксовано 146 пожеж в 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

Наразі локалізовані і ліквідовані пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів.

У МВС України уточнили, що серед загиблих – 70-річний машиніст Сєверодонецького міськводоканалу, 46-річний лісник (виявлений в лісі неподалік с. Райгородка Новоайдарського району), 79-річна жителька с. Воронове і 84-річна мешканка Новоайдарського району.

За фактами пожеж в Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

На місце лісових пожеж вже вилетіла оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим. До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузьович.