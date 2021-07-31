Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматись від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів”, – йдеться в повідомленні.

До боротьби з пожежами залучені всі наявні протипожежні ресурси Туреччини.

Зазначається, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо.

З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації в МЗС закликали громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю українців закликали звертатися на “гарячі” лінії консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.