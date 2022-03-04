Пожежу на найбільшій АЕС у Європі вдалося погасити близько 6 ранку за київським часом. На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, постраждалих немає. Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений при Міністерстві культури та інформполітики, опублікував відео самої пожежі.

Оприлюднено відео пожежі на Запорізькій АЕС. За даними ДСНС, обійшлось без жерв. pic.twitter.com/2ufli26BLB — Букви (@Bykvu) March 4, 2022

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що станом на 7:30 ранку ситуація в місці навколо АЕС залишається стабільною, хоч і напруженою.

Запорізька облдержадміністрація надала інформацію щодо рівня радіаційного фону навколо АЕС – зазначається, що він залишається незмінним та не несе загрози населенню.

Нагадаємо, що вчора російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого відбулося займання будівлі навчально-тренувального центру та прохідної. Через активні бойові дії біля станції пожежники не могли прибути на територію АЕС, проте згодом рятувальників було допущено до місця займання.