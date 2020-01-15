Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що позиція Єврокомісії щодо "Північного потоку - 2" залишається незмінною.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Кулеби, правила Європейського Союзу по відношенню до газопроводу повинні бути застосовані без усіляких виключень.

“Небезпечні ризики від “Північного потоку – 2” зберігаються. Вранці обговорили це з комісаром ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до ПП2 без винятків“, – пише він.

Також віце–прем’єр заявив, що в подальшому енергетична безпека займе центральне місце в діалозі України з Євросоюзом.

Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.