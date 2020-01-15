Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
За словами Кулеби, правила Європейського Союзу по відношенню до газопроводу повинні бути застосовані без усіляких виключень.
“Небезпечні ризики від “Північного потоку – 2” зберігаються. Вранці обговорили це з комісаром ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до ПП2 без винятків“, – пише він.
Також віце–прем’єр заявив, що в подальшому енергетична безпека займе центральне місце в діалозі України з Євросоюзом.
Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.