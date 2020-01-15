Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Кулеби, правила Європейського Союзу по відношенню до газопроводу повинні бути застосовані без усіляких виключень.

Небезпечні ризики від Північного потоку 2зберігаються. Вранці обговорили це з комісаром ЄК з питань енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС повинні бути застосовані до ПП2 без винятків, пише він.

Також віцепрем’єр заявив, що в подальшому енергетична безпека займе центральне місце в діалозі України з Євросоюзом.

Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.

  • У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
  • У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
  • Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.