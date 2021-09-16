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«Позиція влади щодо справи «вагнерівців» виглядає дуже непереконливо», – Рябошапка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що позиція українського керівництва щодо справи "вагнерівців" виглядає дуже не переконливою.

Четвер, 16 вересня 2021, 10:28

Про це він заявив в авторській програмі Олени Трибушної “Перші особи” на 24 каналі.

За словами Рябошапки, практика попередніх 30 років парламентаризму показує, що тимчасові слідчі комісії створюють не для того, щоб суспільство почуло правду, а для того, щоб її поховати. Проте ексгенпрокурор вважає, що все ще може змінитися.

“В цій ситуації влада взагалі виглядає непереконливо. Ви вже чули декілька версій, що суперечать одна одній: то голова Офісу президента (Андрій Єрмак, ред.) каже, що ця ситуація є повністю вигаданою, потім президент говорить, що операція не є вигаданою – вона була, але робили її не ми. А Мар’яна Безугла (голова тимчасової слідчої комісії, – ред.) каже, що операція була і операцію робили ми. Це виглядає досить дивно”, – сказав Рябошапка.

За його словами, Безугла є представницею влади, а у ТСК “не повинно бути представників влади”. “Ну не може влада сама себе розслідувати”, – зазначив Руслан Рябошапка.

Раніше головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомив, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

Нагадаємо, 10 вересня ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК. На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК. Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”. 

Про те, що раніше було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.

  • 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до ОГП заяву щодо бездіяльності слідчого Держбюро розслідувань.
  • 14 вересня повідомлялося, що колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба з’явився на засідання ТСК щодо “вагнерівців”. Утім засідання не відбулося — начебто не було кворуму.
Теги: Володимир Зеленський, вагнерівці, Василь Бурба, Руслан Рябошапка

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