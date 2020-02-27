З грудня минулого року на 13 % знизилася кількість українців, які позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського (з 60 % до 47 %).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, до Володимира Зеленського позитивно ставляться в лютому 2020 року 47 % опитаних, негативно – 24 %.

“Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60 %), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14 %)”, – відзначають соціологи.

Оцінка дій президента в порівнянні з груднем також погіршилася. Зокрема, на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62 % до 47 %), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25 % до 40 %).

Опитування проводилося КМІС з 21 по 25 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. Під час опитування було проведено 1500 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 3 %.