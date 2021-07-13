Справу за позовом п’ятого президента України Петра Порошенка до нинішнього глави держави Володимира Зеленського та очолюваної Денисом Бігусом ГО "ТОМ 14" буде розглядати Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Порошенка – Ігор Головань. Про це також поінформували в пресслужбі “Європейської Солідарності”.

“Справу Бігуса-Зеленського передано до Верховного Суду. Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Добрянської Я.І. ухвалою від 12 липня 2021 року у справі № 640/19158/21 передав за підсудністю на розгляд Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду адміністративну справу за позовом Петра Порошенка до очолюваної Денисом Бігусом громадської організації “Том 14” та президента України Зеленського про зобов’язання опублікувати оригінали “прослушок Медведчука”, – зазначив Головань.

Він також пояснив, чому позов спочатку було подано до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

“Після публікації тексту позовної заяви дехто дивувався, чому ми спрямували позов до ОАСК, адже адміністративні позови до президента має розглядати Верховний Суд? Наша історія дещо складніша, адже протиправні діяння на наше переконання спільно і скоординовано вчиняють президент і громадська організація. І ми впевнені, що відповідати за свою спільну акцію Зеленський і Бігус мають разом, в рамках однієї справи”, – наголосив адвокат Головань.

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Як відомо, адвокати Петра Порошенка нещодавно подали позов до нинішнього глави держави та “Том 14”.

Позивачем за заявою “Про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії” є Петро Порошенко.

Відповідачі – президент Володимир Зеленський та громадська організація “Том 14” (йдеться про редакцію Bihus.Info).

Позов містить вимогу визнати протиправним приховування від суспільства “прослушок” і зобов’язати оприлюднити всі так звані “записи Бігуса” (або ж “плівки Медведчука”) у первісному вигляді.

Адвокати просять суд:

• зобов’язати “Том 14” (Bihus.Info) оприлюднити аудіозаписи телефонних розмов Медведчука “у тому вигляді, в якому вони були отримані”;

• зобов’язати президента Володимира Зеленського “оприлюднити наявну в нього публічну інформацію, що становить суспільний інтерес.., від Служби безпеки України, розвідувальних органів або від будь-яких інших осіб” щодо Петра Порошенка (йдеться про інформацію, на підставі якої глава держави стверджував про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком).