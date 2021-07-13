Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Порошенка – Ігор Головань. Про це також поінформували в пресслужбі “Європейської Солідарності”.
“Справу Бігуса-Зеленського передано до Верховного Суду. Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Добрянської Я.І. ухвалою від 12 липня 2021 року у справі № 640/19158/21 передав за підсудністю на розгляд Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду адміністративну справу за позовом Петра Порошенка до очолюваної Денисом Бігусом громадської організації “Том 14” та президента України Зеленського про зобов’язання опублікувати оригінали “прослушок Медведчука”, – зазначив Головань.
Він також пояснив, чому позов спочатку було подано до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).
“Після публікації тексту позовної заяви дехто дивувався, чому ми спрямували позов до ОАСК, адже адміністративні позови до президента має розглядати Верховний Суд? Наша історія дещо складніша, адже протиправні діяння на наше переконання спільно і скоординовано вчиняють президент і громадська організація. І ми впевнені, що відповідати за свою спільну акцію Зеленський і Бігус мають разом, в рамках однієї справи”, – наголосив адвокат Головань.
Як відомо, адвокати Петра Порошенка нещодавно подали позов до нинішнього глави держави та “Том 14”.
Позивачем за заявою “Про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії” є Петро Порошенко.
Відповідачі – президент Володимир Зеленський та громадська організація “Том 14” (йдеться про редакцію Bihus.Info).
Позов містить вимогу визнати протиправним приховування від суспільства “прослушок” і зобов’язати оприлюднити всі так звані “записи Бігуса” (або ж “плівки Медведчука”) у первісному вигляді.
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Адвокати просять суд:
• зобов’язати “Том 14” (Bihus.Info) оприлюднити аудіозаписи телефонних розмов Медведчука “у тому вигляді, в якому вони були отримані”;
• зобов’язати президента Володимира Зеленського “оприлюднити наявну в нього публічну інформацію, що становить суспільний інтерес.., від Служби безпеки України, розвідувальних органів або від будь-яких інших осіб” щодо Петра Порошенка (йдеться про інформацію, на підставі якої глава держави стверджував про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком).
- У червні журналісти Bihus.Info оголосили, що оприлюднюють весь наявний у них масив “плівок Медведчука” – телефонних розмов за період 2014-2017 рр.
- Раніше журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка. Водночас сам Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і якого взяли в полон бойовики, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну.
- Петро Порошенко в інтерв’ю прокоментував “плівки Бігуса” і заявив, що “використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин “червоних ліній”. Порошенко також прокоментував ситуацію із “плівками Медведчука” в частині переговорів щодо енергетичних питань.
- Безпосередні учасники “газових переговорів” 2014 року із Росією з боку України спростували низку тверджень, котрі пролунали в оприлюднених Bihus.Info “плівках Медведчука”.