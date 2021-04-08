На правах реклами
8 квітня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводять безкоштовну онлайн-конференцію PPC Day: PRO. Спеціально для тих, хто знає що таке контекст і як він працює, але хоче більшого.
Ця конференція стане для будь-якого професіонала джерелом свіжої, корисної інформації без води, з можливістю швидко приборкати будь-які нововведення і зміни.
На цей раз в лайн-апі конференції: Марина Верденськая (ПУМБ), Сергій Крутієнко (Tickets.ua), Максим Гапчук (незалежний веб-аналітик), Дмитро Галяк (Webpromo), Олег Піддубний (Median ads & School), Ілля Сандирев ( Content Avenue), Віталій Трохимчук (Jiwo Agency) та інші практикуючі PPC-фахівці.
Спікери поділяться своїми лайфхаками, розкажуть про незамінні інструменти для роботи, розкажуть про свої експерименти і чим вони закінчилися, публічно розберуть свої кращі і гірші кейси.
Про що будуть доповіді:
- офлайн конверсії в онлайн рекламі. Як підвищити якість лідів?
- як запускати рекламу на схожі продукти;
- вдалі і не дуже експерименти в товарних кампаніях Google Ads;
- автоматизація рекламного аккаунта Google Ads. Кейс Tickets.ua;
- як купити насіння за допомогою Google Ads. Кейс з реклами в B2B з низьким об’ємом пошуку;
- масштабування інтернет-магазину меблів для HoReCa в регіоні Бенілюкс;
- автоматизація оптимізації кампаній Google Ads;
- як вдихнути в проект нове життя і до чого тут сходи Ханта.
Для кого конференція?
Конференція буде корисна всім, хто прагне поліпшити знання, почути інших, обговорити проблеми та нагальні питання. І для власника бізнесу, який хоче ефективно розподілити бюджет, і для інтернет-маркетолога, якому необхідно завжди залишатися в тренді, і для PPC профі, для вивчення досвіду та інсайтів від колег.
Який формат? Конференція пройде онлайн, а це значить, що потрапити на неї можна буде з будь-якої точки світу.
Участь – онлайн безкоштовно. Якщо ви не зможете бути присутнім на конференції в день її проведення, ви можете придбати відеозапис і переглядати її в будь-який зручний час. Вартість відеозапису до 8 квітня – 500 грн., В день заходу – 800 грн.
Поспішайте зайняти своє місце і отримати всі насущні в 2021 році знання для продуктивного зростання в контекстній рекламі!
Організатори: Webpromo, WebPromoExperts