У пінгвінів біля української антарктичної станції “Академік Вернадський“ з'явились одразу чотири яйця у різних районах острова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Нещодавно у субантарктичних пінгвінів біля “Вернадського” розпочався період розмноження.

Шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається раз на рік – з середини антарктичної весни до середини літа.

Раніше в районі станції перші яйця з’являлися ближче до середини листопада, однак цьогоріч гніздування почалось швидше і вже 2 листопада з’явилися перші яйця.

“З’явилося перше яйце! Точніше, одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції, поблизу метеоґанку”, – йдеться у повідомленні.

Яйця пінгвінів мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі.

“Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідко буває 3, але третій малюк здебільшого має дуже мало шансів на життя”, – пояснили в Національному антарктичному науковому центрі.

Там також розповіли, що у пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць та вигодовування малечі – вони це роблять по черзі. Пташата вилуплюються з яєць трохи більше, ніж через місяць. Тож на дитинчат пінгвінів біля станції чекають вже на початку грудня.