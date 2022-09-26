Про це повідомили у коментарі “Громадському“.

В інтерв’ю український президент заявив, що “ми отримали NASAMS”. Утім, у середині вересня у Пентагоні заявляли, що дві системи нададуть лише протягом двох місяців. Нині Сергій Никифоров уточнив заяву Зеленського, сказавши, що йшлося про те, що постачання поки що не відбулося фізично.

Голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут додав, що президент міг казати про рішення передати NASAMS. Але не йшлося про фізичне надходження цих систем.

“Політик, президент, людина може вкладати в якесь слово якийсь зміст, і цей зміст не обов’язково відповідає вашим очікуванням або розумінню. За моєю інформацією, їх (NASAMS — ред.) у нас наразі в Україні немає. Те, що рішення щодо восьми батарей є — так, є”, — сказав Чмут.

Видання звернулося з запитом до пресслужби Повітряних сил, але інформацію не уточнили. На момент публікації новини відповіді від Міністерства оборони та інших представників Офісу президента не було.