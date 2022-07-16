Про це розповів міністр оборони України Олексій Резінков в інтерв’ю BBC News Україна.

“Давайте будемо реалістами. Якби наше ППО не працювала, то жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу “кратно більше”, я маю на увазі, що 50% ракет, які летять у наші міста, збиваються нашою ППО”, – зазначив Олексій Резніков.

Також він додав, що сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду. Наприклад, від тих же крилатих ракет “Калібр”. Навіть дуже відома система захисту ізраїльський “Залізний купол” збиває лише певний тип ракет, але не крилаті ракети.

За словами міністра оборони України, навіть ізраїльські фахівці гарантують захист на 80%, але не на 100%. Проте Україна зобов’язана покращити системи протиповітряної і протиракетної оборони, і це вже затверджено. Адже незалежно від того, коли буде парад перемоги України над Росією, Україні необхідно розвивати власну протиракетну та протиповітряну систему оборони, як це зробив Ізраїль.

“Ми дякуємо нашим партнерам, вони нам серйозно допомагають. Зокрема, в оголошеному пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки йдеться про дві системи (ППО) NASAMS”, – подякував Олексій Резніков. Однак, він зазначив, що це не означає, що дві системи зможуть захистити все небо України.

Довідка. Залізний купол — пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems (Рафаель).

Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі БЛА. Основне призначення системи “Залізний купол” — захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.