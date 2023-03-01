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ППО збиває понад 80% ворожих ракет, проте й РФ змінює тактику – генерал Наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ефективність роботи системи протиповітряної оборони, зауваживши, що професіоналізм зростає.

Четвер, 2 березня 2023, 00:19
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Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Наєв зазначив, що на даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80%, і навіть більше в окремих випадках.

Українські фахівці протиповітряної оборони стали професійніші і компетентніші.

Водночас, зауважив генерал, ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні”.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що 24 лютого, у роковини повномасштабного російського вторгнення існувала висока загроза масованого ракетного удару росіян по території України. Однак ні 23, ні 24, ні 25 лютого війська РФ не завдали ударів. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому.

За його словами, найімовірніше, обстрілу не було, тому що Росія “не могла собі його дозволити”.

Попри це, наголосив він, Росія тримає у Чорному морі низку кораблів-ракетносіїв, сумарний зал яких – понад 40 ракет.

Однак, наголосив Ігнат, ще жодного разу РФ не випускала з Чорного моря таку кількість крилатих ракет.

“Мова про 10-15 плюс-мінус цих “Калібрів”. Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і “Шахедів”, мабуть, пов’язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня “тактика” і “стратегія”, – додав він.

Від 11 вересня 2022 року, коли РФ почала завдати масованих ракетних ударів по Україні, вона використала вже близько 650 крилатих ракет – це лише ті, котрі були збиті силами ППО – та 650 іранських дронів-камікадзе.

Теги: генерал Наєв, збиття ракет, обстріли, ППО, російські ракети, тактика ворожих обстрілів

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