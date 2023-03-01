ППО збиває понад 80% ворожих ракет, проте й РФ змінює тактику – генерал Наєв

Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Наєв зазначив, що на даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80%, і навіть більше в окремих випадках.

Українські фахівці протиповітряної оборони стали професійніші і компетентніші.

Водночас, зауважив генерал, ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні”.