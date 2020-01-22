Працівниці Уманської міської ради записали відеозвернення через погрози, особисті образи та залякування з боку народного депутата на їхньому окрузі Антона Яценка.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

“Ми, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернетресурсах він розповсюджує брехливу інформацію про жінок-працівників міської ради з метою дискредитації. Це є прямий тиск, у тому числі за статевою ознакою”, – заявили працівниці.

У зв’язку з цим, вони звернулися до Верховної Ради, а саме до комітету з питань депутатської етики з проханням розібратися в діях Яценка, а також втрутитися в ситуацію, яка склалася на 200 виборчому окрузі.

“Ми вважаємо це прямим тиском на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів”, – наголошується у зверненні.

Крім того, жінки опублікували скріншоти коментарів і особистих переписок із депутатом, що свідчать про погрози, особисті образи та залякування з його боку.