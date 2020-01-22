Про це повідомляє рух “Чесно”.
“Ми, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернетресурсах він розповсюджує брехливу інформацію про жінок-працівників міської ради з метою дискредитації. Це є прямий тиск, у тому числі за статевою ознакою”, – заявили працівниці.
У зв’язку з цим, вони звернулися до Верховної Ради, а саме до комітету з питань депутатської етики з проханням розібратися в діях Яценка, а також втрутитися в ситуацію, яка склалася на 200 виборчому окрузі.
“Ми вважаємо це прямим тиском на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів”, – наголошується у зверненні.
Крім того, жінки опублікували скріншоти коментарів і особистих переписок із депутатом, що свідчать про погрози, особисті образи та залякування з його боку.
- Раніше президент України Володимир Зеленський і спікер парламенту Дмитро Разумков потрапили до переліку номінантів антипремії за сексизм.