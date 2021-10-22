Працівники американської технологічної компанії General Electric вийшли на акцію протесту, вимагаючи скасувати обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Компанія General Electric виробляє локомотиви, атомні реактори, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову техніку і так далі.

Майже 200 представників General Electric влаштували страйк у місті Грінвілл (Південна Кароліна). Робітники несли плакати з написами: “Я за медичну свободу”, а також “Примус – це не згода”.

“Ми були цінними працівниками протягом пандемії коронавірусу… Ми повинні працювати й далі, а не втратити роботу”, – сказала одна з працівниць з 20-річним стажем Шеннон Харрілл.

Працівники, з-поміж іншого, просять губернатора штату ввести право для працівників великих компаній – самостійно вирішувати, чи хочуть вони робити щеплення проти коронавірусу. Той відповів, що підтримує працівників і боротиметься за їх право “аж до воріт пекла”.

Проте, в компанії General Electric повідомили, що всі працівники зобов’язані пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу до 8 грудня, як того вимагає указ президента США Джо Байдена.