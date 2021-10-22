Про це повідомляє американське видання The Hill.
Компанія General Electric виробляє локомотиви, атомні реактори, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову техніку і так далі.
Майже 200 представників General Electric влаштували страйк у місті Грінвілл (Південна Кароліна). Робітники несли плакати з написами: “Я за медичну свободу”, а також “Примус – це не згода”.
“Ми були цінними працівниками протягом пандемії коронавірусу… Ми повинні працювати й далі, а не втратити роботу”, – сказала одна з працівниць з 20-річним стажем Шеннон Харрілл.
Працівники, з-поміж іншого, просять губернатора штату ввести право для працівників великих компаній – самостійно вирішувати, чи хочуть вони робити щеплення проти коронавірусу. Той відповів, що підтримує працівників і боротиметься за їх право “аж до воріт пекла”.
Проте, в компанії General Electric повідомили, що всі працівники зобов’язані пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу до 8 грудня, як того вимагає указ президента США Джо Байдена.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.