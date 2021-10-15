Міжнародний альянс працівників театральної сцени (IATSE) призначив дату наймасштабнішого у своїй історії страйку з вимогою справедливих умов і оплати праці.

Про це повідомили на сайті IATSE.

Міжнародного альянсу працівників театральної сцени оголосили, що готові до загальнонаціонального страйку проти Альянсу кінопродюсерів і телевізійних продюсерів (AMPTP) цього понеділка, 18 жовтня.

До того часу профспілка продовжить перемовини, сподіваючись укласти угоду щодо умов праці та рівня її оплати.

Рішення про проведення страйку прийняли шляхом голосування. У ньому взяли участь 90% членів 60-тисячної профспілки, з яких 98,6% підтримали страйк.

Чого жадає профспілка?

Понад 60 людей, що працюють за лаштунками голлівудських фільмів і телешоу (оператори, гримери, майстри, техніки тощо) та на потокові сервіси Netflix, Apple та Amazon, вимагають підписання угоди AMPTP, спрямованої на розв’язання ключових проблем, з якими вони стикають на робочих місцях, а саме:

надмірний робочий графік без перерв на їжу та вихідних;

низький рівень оплати праці для окремих ремесел;

низький рівень оплати праці тих, хто працює над проєктами для стримінгових платформ, попри рівний і бюджет з традиційними шоу.

“Протягом всього процесу перемовин AMPTP не працювали з нами над роз’язанням найбільш серйозних проблем на робочих місцях. … Ці проблеми є актуальними для працівників нашої галузі, і час змін вже давно настав. Однак вибух стримінгових платформ в поєднанні з пандемією підвищив і погіршив умови праці, довівши до критичного стану 60 тисяч закулісних працівників, охоплених контрактами. Ми ризикували своїм здоров’ям і безпекою весь рік працюючи в умовах пандемії, щоб забезпечити збереження нашого бізнесу”, — наголосили члени профспілки.

Міжнародний президент IATSE Метью Леб зазначив, що AMPTP затягує перемовини про забезпечення графіків із вихідними та перервами на обід та оплату на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

“Темпи переговорів не відбивають наявності відчуття терміновості. Без дати закінчення ми могли б говорити вічно. Наші члени заслуговують на те, щоб їхні основні потреби були задоволені вже зараз”, — каже він.

Найбільший страйк століття

Міжнародний альянс працівників театральної сцени не проводив значних страйків за свою 128-річну історію, зазначає АР.

Єдиний схожий випадок був у 1945 році, коли декоратори влаштували піврічний страйк, який вилився у кривавий бунт у воріт студії Warner Brothers в Бербанке, Каліфорнія.

Останній страйк мав місце у 2007-2008 роках. Тоді три місяці протестували сценаристи кіно та телебачення, через що вистави припинилися, а телевізійні мережі запускали повторні покази комедій і драм.

Якщо на цей раз тупикова ситуація призведе до страйку, це буде перший загальнонаціональний рух в історії колективу театральної сцени.