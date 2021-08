Працівники компанії Google (Alphabet Inc) не повернуться до офісів до 10 січня 2022 року. Це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусу штаму Delta.

Про рішення компанії повідомив очільник Google Сундар Пічаї.

Працівники Google отримали відповідне сповіщення електронною поштою. Наразі відомо, що нова політика компанії діятиме щонайменше до 10 січня 2022 року.

Окрім Google таке ж рішення планують ухвалити в Facebook.

Протягом останніх тижнів великі компанії, такі як Microsoft, Alphabet Inc (Google), Uber Technologies Inc і Facebook Inc, заявили, що всі їхні співробітники в США повинні пройти вакцинацію, аби повернутися на роботу в офіси.

В американській авіакомпанії United Airlines також запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення слід до 25 жовтня задля продовження роботи в компанії.

Компанія Walmart, що керує мережею магазинів гуртової та роздрібної торгівлі, вимагає вакцинацію співробітників своїх офісів у США (проте не тих, хто працює в магазинах).