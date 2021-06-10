Співробітники посольства США в Києві на тлі скандалу через вимоги УЄФА прибрати з форми збірної України напис "Героям Слава" сфотографувалися в цій формі.

Відповідне фото з’явилося на сторінці відомства в Twitter.

“З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда матиме чудовий вигляд!”, – сказано в повідомленні.

Фото: посольство США в Україні

Як відомо, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній будуть написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Нова форма збірної України викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

Водночас вчора президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма національної збірної України на Євро-2020 начебто “нехтує волевиявленням кримчан”.

Додамо, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.

УЄФА зобов’язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава”. Про це рішення Українську асоціацію футболу повідомили учора.