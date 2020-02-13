Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Кодування сітки українських каналів є непродуманим і працює проти України! У той час, коли Росія як країна-агресор, порушуючи закон, намагається донести свої фейкові новини, діюча влада полегшує завдання російських пропагандистських сил, кодуючи українські канали”, – йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що зняти кодування сітки слід для того, щоб українці мали змогу знати різні точки зору та самі обирали надійні джерела інформації.

“Так само усі українці мають об’єднатися, щоб захистити телеканал ATR. Переконаний, він відновить мовлення в ефірі. Ми недопустимо його закриття! Команда “Європейської Солідарності” і я особисто стоїмо пліч-о-пліч з журналістським колективом телеканалу ATR, з кримськотатарським народом, з усіма українцями Криму!” – додав він.