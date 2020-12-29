Американський підприємець і один з перших космічних туристів Річард Герріот заявив, що зумів переправити частину праху покійного Джеймса Духана, який зіграв головного інженера Монтгомері Скотта в телесеріалі "Зоряний шлях" (Star Trek) в модуль "Колумбус" Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Times.

Прах Духана знаходиться на борту Міжнародної космічної станції протягом 12 років. Актор помер в 2005 році у віці 85 років, і його сім’я хотіла виконати його бажання потрапити на МКС.

Офіційні запити про доставку праху Духана на МКС були відхилені, але Річард Герріот – один з перших приватних осіб, що побували на космічній станції – зумів переправити частину праху Духана в модуль “Колумбус”.

Герріот розповів Times, що він зробив ламінований знімок Духана і його праху і поклав його під підлогу “Колумбуса”. Він нікому не розповів про схему – до сих пір про це знали тільки він та сім’я Духана.

“Це було абсолютно таємно. Його сім’я була дуже задоволена тим, що там виявився його прах, але ми всі були розчаровані, що не змогли так довго говорити про це публічно. Але тепер пройшло достатньо часу”, – говорить Герріот.

Це не перший раз, коли прах Духана потрапляє у відкритий космос. Частина його праху була на борту ракети Falcon 1 компанії SpaceX в 2008 році, але ця ракета вийшла з ладу через кілька хвилин після запуску. А в 2012 році урна з прахом Духана полетіла в космос на борту SpaceX Falcon 9. За даними Times, прах Духана пройшов близько 1,7 мільярда миль в космосі і більше 70 000 разів облетів Землю.

Син Духана Кріс подякував Герріота за таємну доставку праху його батька на борт МКС.

“Те, що він зробив, було зворушливо – це так багато значило для мене, так багато для моєї сім’ї, і це означало б дуже багато для мого батька”, – сказав він.