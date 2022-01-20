Про це Арвідас Анушаускас повідомив у Facebook.
За словами міністра, Литва підтримує прагнення України рухатися в бік Заходу, “де менше клептократії та корупції, натомість більше можливостей та демократії”.
Також глава Міноборони зазначив, що Литва прагне зміцнити здатність України захищатися від агресора на тлі ескалації військової загрози з боку РФ.
“Реалізація політики стримування та зміцнення обороноздатності країни є єдиним способом зупинити війну, змусивши агресора оцінити наслідки своїх можливих дій”, – зауважив міністр.
Однією з головних причин підтримки України він назвав прагнення демократичної країни до миру.
“Саме тому Захід намагатиметься вести перемовини з Російською Федерацією”, – наголосив Анушаускас
При цьому міністр застеріг від перемовин, котрі можуть призвести до поступок Росії коштом безпеки її сусідів. Він також заявив, що Росія досі не взяла на себе жодних зобов’язань та не пообіцяла звільнити окуповані території.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Окрім цього, країни Балтії голосили, що надаватимуть як гуманітарну, так і військову допомогу, забезпечуючи постачання зброї та техніки, що необхідно для оборони.
- Раніше повідомлялось, що Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітися з послами країн НАТО задля зміцнення безпеки Литви.