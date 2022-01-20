Про це Арвідас Анушаускас повідомив у Facebook.

За словами міністра, Литва підтримує прагнення України рухатися в бік Заходу, “де менше клептократії та корупції, натомість більше можливостей та демократії”.

Також глава Міноборони зазначив, що Литва прагне зміцнити здатність України захищатися від агресора на тлі ескалації військової загрози з боку РФ.

“Реалізація політики стримування та зміцнення обороноздатності країни є єдиним способом зупинити війну, змусивши агресора оцінити наслідки своїх можливих дій”, – зауважив міністр.

Однією з головних причин підтримки України він назвав прагнення демократичної країни до миру.

“Саме тому Захід намагатиметься вести перемовини з Російською Федерацією”, – наголосив Анушаускас

При цьому міністр застеріг від перемовин, котрі можуть призвести до поступок Росії коштом безпеки її сусідів. Він також заявив, що Росія досі не взяла на себе жодних зобов’язань та не пообіцяла звільнити окуповані території.