В Європейському Союзі відчувають дефіцит вибухівки на тлі прагнень збільшити виробництво боєприпасів для України. Швидко подолати нестачу пороху, пластикової вибухівки й тротилу неможливо навіть за умов значного фінансування.

Про це повідомило Financial Times.

Один неназваний німецький чиновник зазначив, що основна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в хорошому стані для великомасштабного військового виробництва.

“Новий артилерійський завод – це дуже просто, але як виробляти більше снарядів без сировини”, – сказав голова чеської асоціації оборонної промисловості Їржи Гінек.

Серед проблем виокремили виробництво пороху та його основного компонента – нітроцелюлози. В Європі немає значних виробників сировини, яка потрібно.

“Якщо мені потрібно збільшити виробництво пороху, знадобиться, напевно, три роки”, – пояснив Гінек.

Один з найбільших європейських постачальників вибухівки для артилерійських снарядів чеська Explosia заявляла, що працює на повну потужність. Компанія не зможе її збільшити до 2026 року.

Румунія веде переговори про будівництво в країні порохового заводу разом з американськими та південнокорейськими компаніями. Останнє підприємство в країні закрили ще у 2004-му.

Нині ЄС змушений буде шукати постачальників в Індії, Кореї та інших далеких країнах. Крім того, в Європі ціна на боєприпаси в Європі виросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом.