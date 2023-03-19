Про це повідомило Financial Times.
Один неназваний німецький чиновник зазначив, що основна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в хорошому стані для великомасштабного військового виробництва.
“Новий артилерійський завод – це дуже просто, але як виробляти більше снарядів без сировини”, – сказав голова чеської асоціації оборонної промисловості Їржи Гінек.
Серед проблем виокремили виробництво пороху та його основного компонента – нітроцелюлози. В Європі немає значних виробників сировини, яка потрібно.
“Якщо мені потрібно збільшити виробництво пороху, знадобиться, напевно, три роки”, – пояснив Гінек.
Один з найбільших європейських постачальників вибухівки для артилерійських снарядів чеська Explosia заявляла, що працює на повну потужність. Компанія не зможе її збільшити до 2026 року.
Румунія веде переговори про будівництво в країні порохового заводу разом з американськими та південнокорейськими компаніями. Останнє підприємство в країні закрили ще у 2004-му.
Нині ЄС змушений буде шукати постачальників в Індії, Кореї та інших далеких країнах. Крім того, в Європі ціна на боєприпаси в Європі виросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом.
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