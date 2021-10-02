Експертка дала поради про те, як правильно використовувати рушники та доглядати за ними.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.

Експертка Вестмінстерського університету Великобританії Манал Мохаммед дала кілька порад щодо правильного використання та прання рушників.

Поради щодо використання рушників

Мохаммед порадила не ділитись рушниками, якщо це можливо. А рушники для рук, які є спільними, щодня змінювати на чисті. А прати рушники слід окремо від інших речей або принаймні з тими, що не є предметами ризику.

Експертка пояснила, що повторне використання рушників не є приводом для тривоги, однак щойно з’являється неприємний запах, рушник одразу потрібно прати, адже це свідчить про зростання кількості грибків та бактерій.

Вона також дала пораду щодо використання рушників під час пандемії COVID-19.

“Невідомо, як довго коронавірус може вижити на рушниках, але дуже важливо не ділитися рушниками з інфікованими людьми або людьми, які самоізолюються”, – каже Мохаммед.

Відтак вона порадила використовувати окремі рушники, якщо в помешканні є хворі на коронавірусну інфекцію.

Як забруднюються рушники?

Щоразу, коли ви торкаєтесь рушника, на нього переносять мікроби з вашого тіла.

“Якщо ви не миєте руки належним чином – принаймні 20 секунд – особливо після відвідування туалету, оскільки він повний мікробів, їх можна легко перенести на рушник”, – зазначила експертка.

Також рушники можуть забруднюватись під час прання, якщо це не робити належним чином.

Зокрема, рушники можуть бути брудними після прання, якщо їх прати з білизною (яка ймовірно містить сліди фекалій або бактерій від статевих інфекцій) або сильно забрудненими рідинами тіла (наприклад, блювотою).

Як правильно сушити рушник?

Крім цього, важливо правильно сушити рушник. Якщо рушник не повністю висохне після використання, то це стимулюватиме розмноження бактерій

“Хоча більшість цих мікробів часто нешкідливі, деякі з них (включно з бактеріями стафілокока) можуть викликати інфекції та проблеми зі здоров’ям, особливо у людей з ранами шкіри та людей з ослабленим імунітетом”, – зазначила експертка.

Наскільки насправді брудні рушники ?

За словами експертки, через спільні рушники може поширюватись чимало грибків, зокрема, ті, що викликають свербіж, мікозу стопи чи інфекції на порізах або чутливій шкірі.

Є й серйозніші бактерії, наприклад, стафілокок. Якщо бактерії потрапляють через рану, інфекція, що виникає, буде стійкою до антибіотиків.

Крім цього рушники також можуть поширювати бактерії, які викликають прищі та вірусний кон’юнктивіт.

Експертка зазначила, що часто те, що ми змиваємо з рук все одно залишається на рушниках, оскільки вони переважно зберігаються поруч з туалетом.

Через це бактерії, такі як кишкова паличка, можуть переноситися на рушники.

“Ці бактерії зазвичай живуть у нашому шлунково-кишковому тракті і пов’язані з каловими речовинами і можуть викликати харчові отруєння та інфекції сечовивідних шляхів”, – пояснила Манал Мохаммед.

Прання кухонних рушників окремо від рушників для ванни також зменшує ризик поширення бактерій.

Прання рушників

Для прання рушників слід використовувати гарячу воду, щоб забезпечити видалення мікробів. В ідеалі це 60 ° C.

Якщо рушник особливо брудний, то можна прати й при температурі 90 ° C

Якщо ви використовуєте пральний засіб на основі відбілювача, то можна прати при температурі 40 ° C.

Після того, як рушники попруться, а також між кожним використанням, варто переконатись, що вони ретельно висохли.