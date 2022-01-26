Користувачі соцмережі Facebook запустили патріотичний флешмоб. Українці та інші учасники встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори як нагадування про те, що наша країна - єдина.

Про це повідомляють #Букви.

Серед учасників флешмобу чимало відомих політиків, журналістів, блогерів тощо. Його ініціювали через загострення ситуації навколо України та Росії, протистояння Заходу і Кремля. Попри елементи гібридної війни, як хакерські атаки, масові мінування та напруженого інформаційного поля, — користувачі вважають, що такий флешмоб дійсно єднає Україну та її громадян.

Журналістка Мирослава Барчук додала, що її стрічка у соціальній мережі вся у прапорах. Телеведуча розповіла, що її “розриває від вдячності і захоплення”, що вона знову бачить, як українська спільнота мобілізується.

“Знову, як вісім років тому, те саме вражаюче, ні з чим не зрівнянне, до щему, до сліз зворушливе і потужне відчуття єднання своїх. Знак одне одному, що ми всі відчуваємо історичний момент”, — зазначила Мирослава Барчук.

Також до флешмобу долучилися голова “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, голова “Голосу” Кіра Рудик і засновниця фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко. Ще взяли у ньому участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, нардеп Володимир Ар’єв, депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та інші. Серед “Слуг Народу” до акції долучилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.













Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб // 11 фото

У флешмобі ще взяли участь заступник Голови Управління в Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, ведучий M1 Денис Жупник, співачка Світлана Тарабарова, виконавець гурту “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергій Танчинець та багато інших діячів.