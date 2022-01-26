Про це повідомляють #Букви.

Серед учасників флешмобу чимало відомих політиків, журналістів, блогерів тощо. Його ініціювали через загострення ситуації навколо України та Росії, протистояння Заходу і Кремля. Попри елементи гібридної війни, як хакерські атаки, масові мінування та напруженого інформаційного поля, — користувачі вважають, що такий флешмоб дійсно єднає Україну та її громадян.

Журналістка Мирослава Барчук додала, що її стрічка у соціальній мережі вся у прапорах. Телеведуча розповіла, що її “розриває від вдячності і захоплення”, що вона знову бачить, як українська спільнота мобілізується.

“Знову, як вісім років тому, те саме вражаюче, ні з чим не зрівнянне, до щему, до сліз зворушливе і потужне відчуття єднання своїх. Знак одне одному, що ми всі відчуваємо історичний момент”, — зазначила Мирослава Барчук.

Також до флешмобу долучилися голова “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, голова “Голосу” Кіра Рудик і засновниця фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко. Ще взяли у ньому участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, нардеп Володимир Ар’єв, депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та інші. Серед “Слуг Народу” до акції долучилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Петро Порошенко

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Кіра Рудик

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Руслан Стефанчук

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Олексій Гончаренко

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Володимир Ар'єв

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Микола Точицький

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Юлія Тимошенко

Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб // 11 фото

У флешмобі ще взяли участь заступник Голови Управління в Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, ведучий M1 Денис Жупник, співачка Світлана Тарабарова, виконавець гурту “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та багато інших діячів.

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Денис Жупник

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Євстратій Зоря

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Сергій Танчинець

  • Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб

    Фото: Світлана Тарабарова

Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб // 11 фото