Про це повідомляють #Букви.
Серед учасників флешмобу чимало відомих політиків, журналістів, блогерів тощо. Його ініціювали через загострення ситуації навколо України та Росії, протистояння Заходу і Кремля. Попри елементи гібридної війни, як хакерські атаки, масові мінування та напруженого інформаційного поля, — користувачі вважають, що такий флешмоб дійсно єднає Україну та її громадян.
Журналістка Мирослава Барчук додала, що її стрічка у соціальній мережі вся у прапорах. Телеведуча розповіла, що її “розриває від вдячності і захоплення”, що вона знову бачить, як українська спільнота мобілізується.
“Знову, як вісім років тому, те саме вражаюче, ні з чим не зрівнянне, до щему, до сліз зворушливе і потужне відчуття єднання своїх. Знак одне одному, що ми всі відчуваємо історичний момент”, — зазначила Мирослава Барчук.
Також до флешмобу долучилися голова “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, голова “Голосу” Кіра Рудик і засновниця фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко. Ще взяли у ньому участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, нардеп Володимир Ар’єв, депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та інші. Серед “Слуг Народу” до акції долучилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб // 11 фото
У флешмобі ще взяли участь заступник Голови Управління в Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, ведучий M1 Денис Жупник, співачка Світлана Тарабарова, виконавець гурту “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергій Танчинець та багато інших діячів.
Прапор України на аватарці у Facebook: українці запустили патріотичний флешмоб // 11 фото
- Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, та кількість російських військ, яка на даний час розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.
- Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки Кремлю, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна. Окрім цього, Україна не сприйме жодних компромісів, про які домовляться за її спиною.
- На тлі напруженої ситуації британські інструктори розпочали навчання українських військовослужбовців для застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, котрі днями Уряд Великої Британії передав до Збройних Сил України.