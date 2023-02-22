21 лютого у Вищому антикорупційному суді був сформований склад суду для розгляду по суті корупційної справи, яка стосується Полтавського міського голови Олександра Мамая та працівників КО "Інститут розвитку міста", до якого мер міста працевлаштував власних хатніх робітниць.

Про це інформує місцеве видання “Полтавщина”.

Повідомляється, що після переобрання на посаду очільника міста у 2020 році, Олександр Мамай працевлаштував до КО “Інститут розвитку міста” на посади фахівців-урбаністок двох жінок без вищої освіти, які в реальності виконували обов’язки хатніх робітниць за місцем проживання міського голови — у приватному будинку на вул. Світанковій та у квартирі на вул. Великотирнівській.

За даними слідства, впродовж січня 2021-го — березня 2022 року “працівниці” отримали з бюджету зарплату на загальну суму майже 572 тис. грн. Згодом Олександр Мамай у категоричній формі відкинув усі заяви щодо працевлаштування хатніх робітниць, назвавши історію “нісенітницею”.

Відповідно до даних автоматизованого розподілу, нині у справі п’ятеро обвинувачених: міський голова Олександр Мамай, екс-директор КО “ІРМ” Тетяна Татаріна, бухгалтер КО “ІРМ” Оксана Шпіньова та прибиральниці/фахівчині КО “ІРМ” Валентина Кропивна та Ольга Кубай. Їх адвокатами виступають В’ячеслав Делія та Владислав Пожидаєв.

“У жовтні справу, яку починали розслідувати слідчі поліції, передали до НАБУ. Детективи не встигли завершити розслідування до 31 січня, а тому 26 січня Вищий антикорупційний суд дозволив продовжити розслідування до 30 квітня. Менш ніж за місяць після отримання дозволу НАБУ та САП завершили розслідування та передали обвинувальний акт на розгляд по суті до ВАКС”, – пояснюють у ЗМІ.

Наголошено, що у разі визнання вини Мамая, він може отримати умовний термін та автоматично втратить посаду міського голови Полтави.