Під час звільнення ще одного населеного пункту, силами українських бійців ліквідовано ворожий підрозділ.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських загарбників та визволили ще один український населений пункт.

“Один з окупантів, почувши, що в населений пункт заходять українські десантники, вирішив покінчити життя самогубством”, – йдеться у повідомленні.

Це свідчить, наголосили у пресслужбі, що російська пропаганда працює у вірному напрямку, залякуючи різними байками своїх громадян.

Раніше громадський активіст, депутат та військовий-аеророзвідник Ігор Луценко розповів, що за останні два тижні обставини під Вугледаром у Донецькій області змінилися “категорично” – з поодиноких наскоків росіян до масованого наступу.

За його словами, кілька тижнів тому росіяни робили лише поодинокі спроби прориву ділянки ЗСУ: “При цьому командири росіян, скоріше, намагались імітувати бурхливу діяльність, ніж виконати якусь задачу”, — додав він.

Втім, уже 28–29 жовтня почалися масові атаки — росіяни вирішили наступати на Вугледар через Павлівку.

Також стало відомо, що за час повномасштабної війни, станом на 10 листопада, воїни ЗСУ ліквідували вже майже понад 78 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Найбільших втрат армія РФ зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Також голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати РФ в живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів убитими та пораненими.