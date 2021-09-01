Радник очільника Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. Тому він пропонує перейменувати державу на “Русь-Україну”.

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Роману Цимбалюку.

“Русь – це ми… руси, русини… Я б змінив назву держави, назвав би нас “Русь-Україна”, подвійну назву зробив би”, – заявив Арестович.

Водночас Цимбалюк поцікавився, коли буде указ президента Зеленського про перейменування України. Арестович запевнив, що над цим “вже працюють”.

“Ми працюємо над цим. Це закрило б тему в врешті-решт”, – сказав він.

Арестович впевнений, що у Росії необхідно відібрати бренд “руських”, оскільки, на його думку, Україна і є Руссю, а Росія може лише претендувати на цю спадщину.

(На відео – з 41:24)

Нагадаємо, що раніше Арестович заявив, що в Україні потрібно розмежувати поняття “російський” і “руський” на законодавчому рівні. Також радник очільника ОПУ також наголосив, що не підтримує мовний закон в чинній редакції.

Арестович також заявив, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід буде на нас тиснути.