Про це інформує американський телеканал CNN.
Виконавчий директор МЕА доктор Фатіх Біроль зазначив, що зменшення використання енергії є конкретним способом допомогти українському народу – і допомогти собі.
Біроль додав, що запропоновані кроки можуть “зменшити потік грошей до російських військових і допомогти вивести нас на шлях до чистішої та стійкішої планети”.
Рекомендовані кроки містять: зменшення обсягів опалення, зменшення використання кондиціонерів, роботу з дому та пересування громадським транспортом, якщо це можливо.
Окрім цього, зазначається, що уряди можуть надати “фінансові стимули” через зниження тарифів на проїзд та підтримку встановлення сонячних панелей.
Згідно з пресрелізом, якби ці дії підтримали всі громадяни Європейського Союзу, то “це заощадило б достатньо нафти, щоб заповнити 120 супертанкерів, і достатньо природного газу для опалення майже 20 мільйонів будинків”.
- Нагадаємо, РФ у квітні через санкції може втрачати на добу 1,5 млн барелів нафти. Міжнародне енергетичне агентство (MEA) прогнозує, що у травні видобуток нафти на добу зменшуватиметься на 3 млн барелів.
- Найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings відмовилася від закупівлі російської нафти. Компанія планує дотримуватися цього рішення, поки навколо України не стабілізується ситуація.
- Водночас Данія планує нарощувати видобуток природного газу в Північному морі, аби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
- Уряд Ірландії виступає за внесення ембарго на російську нафту у шостий пакет санкцій Європейського Союзу.