Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) і Комісія ЄС окреслили низку порад щодо енергоощадження, щоб заохотити громадян ЄС скоротити свої рахунки за електроенергію та зменшити залежність від російського палива, аби допомогти Україні у війні проти РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Виконавчий директор МЕА доктор Фатіх Біроль зазначив, що зменшення використання енергії є конкретним способом допомогти українському народу – і допомогти собі.

Біроль додав, що запропоновані кроки можуть “зменшити потік грошей до російських військових і допомогти вивести нас на шлях до чистішої та стійкішої планети”.

Рекомендовані кроки містять: зменшення обсягів опалення, зменшення використання кондиціонерів, роботу з дому та пересування громадським транспортом, якщо це можливо.

Окрім цього, зазначається, що уряди можуть надати “фінансові стимули” через зниження тарифів на проїзд та підтримку встановлення сонячних панелей.

Згідно з пресрелізом, якби ці дії підтримали всі громадяни Європейського Союзу, то “це заощадило б достатньо нафти, щоб заповнити 120 супертанкерів, і достатньо природного газу для опалення майже 20 мільйонів будинків”.