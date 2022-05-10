Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, працівник в рамках колабораційної діяльності “злив” інформацію про сховища та комунікації на “Азовсталі”. Від початку активної фази війни захисники використовували тунелі як фортецю для оборони міста. Вони ведуть інтенсивні бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік.
На заводі, крім “азовців” та прикордонників, перебувають цивільні громадяни. Вони також щодня потерпають від масованих обстрілів.
Загарбники отримали від електромонтера відео та розповсюдили в Інтернеті. У такий спосіб окупанти проводять пропагандистську діяльність та демотивацію захисників Маріуполя.
Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
- Нагадаємо, російська армія змушує керівників закладів дошкільної освіти, які знаходяться в окупованому Донецьку, відправляти працівників до Маріуполя та наближених населених пунктів. Персонал скеровують для того, щоб організувати “роботу на місцях”.
- Протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод “Азовсталь“, де перебувають українські воїни. Унаслідок обстрілів зазнали важких поранень багато українських захисників.
- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру еxtraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.
- Також за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в укриттях оточеного російськими окупантами заводу “Азовсталь” перебуває ще понад сотня мирних громадян.
- Раніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко переконаний, що Маріуполь можна було ще довго обороняти на правому березі міста, якби командир 36-ї бригади морської піхоти не прийняв рішення піти на прорив.