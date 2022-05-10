Працівник "Азовсталі" передав російським окупантам інформацію про розташування підземних тунелів. Електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання на заводі заочно повідомили про підозру в державній зраді.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, працівник в рамках колабораційної діяльності “злив” інформацію про сховища та комунікації на “Азовсталі”. Від початку активної фази війни захисники використовували тунелі як фортецю для оборони міста. Вони ведуть інтенсивні бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік.

На заводі, крім “азовців” та прикордонників, перебувають цивільні громадяни. Вони також щодня потерпають від масованих обстрілів.

Загарбники отримали від електромонтера відео та розповсюдили в Інтернеті. У такий спосіб окупанти проводять пропагандистську діяльність та демотивацію захисників Маріуполя.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).