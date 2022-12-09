Співробітників Запорізької атомної електростанції номінували на звання "Людина року з контролю над озброєннями".

Про це повідомила пресслужба “Енергоатома”.

У повідомленні зазначається, що щороку Асоціація контролю над озброєннями номінує окремих осіб і колективи на звання “Людина року з контролю над озброєннями” (Arms Control Person(s) of the Year).

Відтак, цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та в умовах триваючих обстрілів станції, номінували персонал ЗАЕС

В компанії розповіли, що номінантів на почесне звання відзначають за значні зусилля для просування ефективного контролю над озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також підвищення обізнаності про загрози, які створює зброя масового ураження.

Переможця визначатимуть за результатами онлайн-голосування, яке розпочалося 8 грудня 2022 року і триватиме до 12 січня 2023-го. Результати оголосять – 13 січня.

“Ми розуміємо, що ця номінація є малою втіхою, оскільки народ України терпить труднощі та втрати, спричинені вторгненням, але ми сподіваємося, що номінація допоможе ще більше висвітлити важливі зусилля людей, які обслуговують та експлуатують ЗАЕС, і заохотить їх вистояти. Дякуємо за ваш внесок у безпечніший світ”, – наголосили організатори премії.

Довідково. Асоціація контролю над озброєннями (Arms Control Association) була заснована 1971 року у США. Вона є національною позапартійною організацією, покликаною підтримувати ефективну політику контролю над озброєннями.