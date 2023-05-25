Служба безпеки України повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської Лаври, який заперечував існування України.

Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської Лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.

У квітні 2023 року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим “російським”, а кордони України “не зареєстрованими”.

Крім того, він сказав журналістці, що “Путін не розпочинав війну” проти України та що загибель мирних українців унаслідок російських обстрілів – “закономірна”.

За даними слідства, 56-річний прихильник Росії ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.