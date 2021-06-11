Про це повідомили у пресслужбі диппредставництва, опублікувавши фото.
“Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!” – наголошується в повідомленні.
Допис супроводжується хештегом #КримЦеУкраїна.
Раніше на тлі скандалу через вимоги УЄФА прибрати з форми збірної України напис “Героям Слава!” в цій формі також сфотографувалися співробітники посольства США в Києві.
Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.
Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА.
Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.
- Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
- Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
- Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні” і “Героям слава!”.
- Футболісти національної збірної України планують виступати на Євро-2020 у формі з гаслами “Слава Україні” та “Героям слава”.