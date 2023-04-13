Про це йдеться в матеріалі The Guardian.
Наголошено, що співробітники компанії переглядали відео клієнтів з 2019 до 2022 рік.
Деякі відео навіть є компрометуючі. Відтак, за словами одного з працівників, він бачив відео, на якому власник машини підходив до неї “взагалі без одягу”.
Крім того, зазначається, що колеги обмінювалися відео із записами аварій. Наприклад, на одному з них водій збив дитину на велосипеді. Деякі відео були записані, коли машини стояли вимкненими на парковці. У такий спосіб співробітники Tesla могли бачити, що знаходиться в гаражі водія.
Як повідомляється, у політиці безпеки Tesla зазначено, що “записи камер анонімні і ніяк не можуть бути співвіднесені з особистістю власника”. Попри це, програма демонструє, де було зроблено запис, що, своєю черго, дає можливість встановити особу власника того чи іншого автомобіля.
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